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Александр Кокшаров рассказал о перспективах продления аренды в «Пари НН»

Александр Кокшаров рассказал о перспективах продления аренды в «Пари НН»
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Арендованный у «Краснодара» нападающий «Пари Нижний Новгород» Александр Кокшаров ответил на вопрос, может ли он задержаться в клубе дольше, чем на заявленные полгода. В январе 2025 года футболист перешёл из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона.

«Будем смотреть уже через полгода. Звёзды могут сложиться по-разному, в теории и так тоже может сложиться», — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 500 тыс.

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