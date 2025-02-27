Президент Ла Лиги: уверен, что Месси вернётся в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в возвращении 37-летнего нападающего Лионеля Месси в «Барселону», в системе которой он находился с 2002 по 2021 год.

«Думаю, Месси хочет вернуться в «Барселону», ведь он провёл там много лет. Я абсолютно уверен, что он вернётся. Возможно, как игрок, но могу представить, что Месси может вернуться и в другом качестве», — приводит слова Тебаса Give me Sport.

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает в составе «Интер Майами». Действующее трудовое соглашение Месси с американским клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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