Непомнящий: Абаскаль в «Спартак» приходил — кто это такой? Таких во Второй лиге полно

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался на тему приглашения в чемпионат России иностранных специалистов.

«Абаскаль в «Спартак» приходил, например — кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришёл, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушёл. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял московский «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024 года. Под его управлением красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения. Уволен Абаскаль был после встречи 26-го тура РПЛ-2023/2024 с «Сочи» (0:1).