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Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за расизм и оскорбление судьи — Sky TG24

Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за расизм и оскорбление судьи — Sky TG24
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Турецкая футбольная федерация приняла решение дисквалифицировать главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью на четыре матча, два из которых — за расизм в адрес «Галатасарая», ещё два — за оскорбления четвёртого судьи из бригады арбитра Славко Винчича. Об этом сообщает Sky TG24.

Напомним, после встречи 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португальский специалист заявил, что запасные футболисты и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». Жёлто-красные расценили подобное высказывание Моуринью как расизм и заявили, что обратятся в суд, а также в ФИФА и УЕФА.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

62-летний тренер отрицает обвинения в расизме, а «Фенербахче» сообщил, что «Галатасарай» манипулирует словами Моуринью, в связи с чем турецкий клуб обратится в суд.

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