Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владелец «Челси» Тодд Боули ответил на критику фанатов в свой адрес

Владелец «Челси» Тодд Боули ответил на критику фанатов в свой адрес
Аудио-версия:
Комментарии

Владелец «Челси» американский предприниматель Тодд Боули отреагировал на критику со стороны фанатов лондонского клуба.

«Я просто думаю, что это в порядке вещей. Чем раньше вы поймёте, что не сможете всё время делать так, чтобы все были довольны, тем быстрее вы обретёте свободу. Мы просто пытаемся реализовать план и признать, что всё не так однозначно, но мы движемся в правильном направлении.

В июне исполнится три года с момента моего назначения. Это не так уж много времени, особенно когда вам 50, 60 или 70 лет. Это вихрь активности и стремительный рост, однако я думаю, что это тоже хорошо», — приводит слова Боули журналист Бен Джейкобс в соцсети X (ранее Twitter).

Во вторник, 25 февраля, болельщики лондонского «Челси» перед матчем с «Саутгемптоном» (4:0) устроили очередную акцию протеста против нового руководства.

После 27 сыгранных встреч «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 46 очков.

Материалы по теме
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста против новых владельцев клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android