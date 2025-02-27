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Непомнящий: Луис Энрике и Халк равны по силе влияния на игру

Непомнящий: Луис Энрике и Халк равны по силе влияния на игру
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился впечатлениями от первых матчей бразильца Луиса Энрике за «Зенит» и сравнил его с бывшим игроком сине-бело-голубых Халком.

«Они с Халком совершенно разные футболисты, но по силе влияния на игру равны. По-футбольному в арсенале Энрике есть абсолютно всё — и скорость мышления, и скорость передвижения, и с мячом на «ты», и не жадный, готов играть с партнёрами — просто не к чему придраться. Со стороны кажется, что ещё и парень хороший сам по себе. Уже сейчас видно, какого выдающегося игрока мы заполучили в РПЛ. Но ещё важно, как Семак с ним будет работать, как он использует его качества», — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Вингер сборной Бразилии Луис Энрике перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. По данным СМИ, сине-бело-голубые заплатили за переход 24-летнего футболиста € 33 млн. С самим футболистом заключили контракт до конца 2028 года.

Бразилец Халк перебрался в «Зенит» из «Порту» за € 40 млн в сентябре 2012 года и провёл в клубе четыре года. За это время футболист по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Всего на счету Халка 77 голов и 59 голевых передач в 148 встречах за «Зенит».

Сейчас 38-летний форвард защищает цвета бразильского «Атлетико Минейро».

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