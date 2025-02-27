Игрок «Пари НН» Александр Кокшаров: это будет топ, если Юра Борисов получит «Оскар»

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров признался, что только недавно узнал про номинированного на «Оскар» российского актёра Юру Борисова. Футболист отметил, что будет рад, если актёр получит статуэтку.

– Что думаете про Юру Борисова?

– Узнал про него только, когда он начал становиться популярным в соцсетях. Но я не смотрел с ним даже ни одного фильма или сериала.

– Если он получит «Оскар», что это значит для России?

– Это будет топ. Если в нынешних реалиях русский актёр получит «Оскар», это было бы великолепно, — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

В 2023 году Юра Борисов снялся в фильме американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». Данная работа принесла актёру большое количество номинаций на различных мировых кинопремиях, в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус».