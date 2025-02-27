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Игрок «Пари НН» Александр Кокшаров: это будет топ, если Юра Борисов получит «Оскар»

Игрок «Пари НН» Александр Кокшаров: это будет топ, если Юра Борисов получит «Оскар»
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Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров признался, что только недавно узнал про номинированного на «Оскар» российского актёра Юру Борисова. Футболист отметил, что будет рад, если актёр получит статуэтку.

– Что думаете про Юру Борисова?
– Узнал про него только, когда он начал становиться популярным в соцсетях. Но я не смотрел с ним даже ни одного фильма или сериала.

– Если он получит «Оскар», что это значит для России?
– Это будет топ. Если в нынешних реалиях русский актёр получит «Оскар», это было бы великолепно, — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

В 2023 году Юра Борисов снялся в фильме американского режиссёра Шона Бейкера «Анора». Данная работа принесла актёру большое количество номинаций на различных мировых кинопремиях, в том числе на «Оскар» и «Золотой глобус».

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