Тебас заявил, что Ла Лига подала жалобу на «Манчестер Сити» в Еврокомиссию

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что испанская лига подала юридическую жалобу в Еврокомиссию на «Манчестер Сити», подвергнув «горожан» обвинениям в нарушении закона Европейского союза о конкуренции.

«Всё, что они [«Манчестер Сити»] делают, — это думают о том, как обойти правила и предписания. Мы сообщили об этом Европейскому союзу, предоставив факты и цифры.

Почему? Потому что это английская команда, которая не входит в ЕС, но ведёт коммерческую деятельность в Европе. Очень важно, чтобы все клубы соблюдали правила прозрачности, а также участвовали в реальной конкуренции в финансовой и спортивной сферах своего бизнеса», — приводит слова Тебаса Sky Sports.

Ла Лига утверждает, что «Манчестер Сити» получает ресурсы в нерыночных условиях, а затем подписывает контракты с игроками и тренерами, что было бы невозможно в обычных условиях. Также Ла Лига считает, что английский клуб получает доходы от спонсорства, которые не соответствуют справедливой рыночной стоимости.

В стане «горожан» заявили, что Тебас давно нападает на клуб, и отказались от комментариев.

«Манчестер Сити» объявил о новом контракте с Холандом: