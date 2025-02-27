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Агент Зорина и Денисова: Кахигао хочет поменять тренировочный процесс в «Спартаке»

Агент Зорина и Денисова: Кахигао хочет поменять тренировочный процесс в «Спартаке»
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Агент Александр Маньяков, представляющий интересы футболистов «Спартака» Даниила Зорина и Даниила Денисова, поделился мнением о новом спортивном директоре красно-белых Фрэнсисе Кахигао.

«Хочу отметить Фрэнсиса Кахигао, который тоже в своём роде стал трансфером «Спартака» этой зимой. Видно, что человек глубоко погружён в футбол и основательно знает и понимает предмет. У него много планов на «Спартак». Хочет поменять тренировочный процесс во всей вертикали, включая основную команду, усовершенствовать спортивную стратегию клуба. Одна из целей Фрэнсиса — поиск усиления из внутренних ресурсов клуба. Но это в долгосрочной перспективе», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

Кахигао был назначен на должность спортивного директора красно-белых в минувшем январе. До «Спартака» испанский специалист занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае». Также Кахигао работал в качестве главного скаута в лондонском «Арсенале».

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