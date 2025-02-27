Форварда «Челси» Коула Палмера в Великобритании признали самым сексуальным футболистом

Форвард лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер был признан самым сексуальным футболистом в Великобритании. В опросе, проведённом порталом Slotzilla, приняли участие 2500 человек. Основными критериями были телосложение, харизма и стиль.

Коул Палмер занял первое место в рейтинге, набрал 19% голосов, второе место у полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема (17%), на третьем месте расположился экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (6%). В топ-5 также вошли форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (4%) и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (2%).

Коул Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити» перед стартом сезона-2023/2024 за € 47 млн. В текущем сезоне на счету 22-летнего англичанина 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.