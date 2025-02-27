Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форварда «Челси» Коула Палмера в Великобритании признали самым сексуальным футболистом

Форварда «Челси» Коула Палмера в Великобритании признали самым сексуальным футболистом
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард лондонского «Челси» и сборной Англии Коул Палмер был признан самым сексуальным футболистом в Великобритании. В опросе, проведённом порталом Slotzilla, приняли участие 2500 человек. Основными критериями были телосложение, харизма и стиль.

Коул Палмер занял первое место в рейтинге, набрал 19% голосов, второе место у полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема (17%), на третьем месте расположился экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (6%). В топ-5 также вошли форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (4%) и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (2%).

Коул Палмер перебрался в «Челси» из «Манчестер Сити» перед стартом сезона-2023/2024 за € 47 млн. В текущем сезоне на счету 22-летнего англичанина 14 забитых мячей и шесть голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Материалы по теме
«Челси» прощается с надеждами на топ-4? «Брайтон» его просто размазал
«Челси» прощается с надеждами на топ-4? «Брайтон» его просто размазал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android