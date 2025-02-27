Экс-игрок сборной Сенегала Диуф назвал Каррагера расистом из-за слов о Кубке Африки

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала Эль Хаджи Диуф отреагировал на слова бывшего защитника мерсисайдцев Джейми Каррагера о Кубке африканских наций.

«Кубок Африки – один из трёх крупнейших футбольных турниров в мире, который смотрели более 1,4 млрд зрителей. Давайте обратимся к цифрам. Кубок Африки смотрят более чем в 170 странах, что делает его событием мирового уровня. Это нужно уважать.

Африканские таланты оставили свой след в мировых лигах. Самуэль Это’О, Дидье Дрогба, Джей-Джей Окоча, Джордж Веа, Садио Мане и Мо Салах, я и многие другие… Ты не сравнишься с этими африканцами. Ты — расист, Джейми Каррагер. Кто ты такой, чтобы нападать на наш Кубок?

Кубок Африки – гордость Африки! Сегодня, если сказать «Джейми Каррагер» в Африке, люди подумают, что ты говоришь о марке кетчупа или горчицы.

Ты проявляешь неуважение к крупнейшему турниру в Африке и ко всем этим великим африканским футболистам, которые внесли свой вклад в мировой футбол и в развитие всего континента, чтобы напоминать о своём существовании», – написал Диуф в соцсетях.

Ранее Каррагер заявил, что вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего игрока в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.