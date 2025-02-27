Игрок «Пари НН» Кокшаров: Гончаренко может быть и суровым, и мягким, как любой человек

Нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров поделился первыми впечатлениями от работы с главным тренером нижегородцев Виктором Гончаренко.

– То, что рассказывал Сперцян и другие ребята, сошлось с действительностью. Первое впечатление? Тут нужно откатиться к первым пяти дням сборов. Сразу стало приятно, что тренер со мной разговаривает, подсказывает, с первых дней начал вносить какие-то коррективы в мою игру. Я стараюсь это запоминать.

Иногда очень сложно перестраиваться, но держу в голове то, что говорит тренер, и пытаюсь выполнять на поле. Со временем будет получаться всё чаще и чаще, а потом уже полностью перестроюсь именно в плане всех этих мелочей, которые раньше никогда не использовал.

– Он суровый или мягкий?

– Гончаренко может быть и таким, и таким. Это как любой человек. Иногда одно настроение, иногда – другое, – приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

В январе 2025 года Кокшаров перешёл из «Краснодара» в «Пари НН» на правах аренды до конца сезона. В нынешнем сезоне футболист сыграл за «Краснодар» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с чёрно-зелёными рассчитано до лета 2026 года.