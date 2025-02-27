Бернарду: никто, кроме «Сити», не выигрывал АПЛ четыре раза кряду, но нам нужно обновление

30-летний полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признал, что результаты «горожан» в нынешнем сезоне показывают, что им нужна перестройка. Ранее в СМИ появлялась информация, что грядущим летом португальский футболист может уйти из команды.

«Это был сложный и очень разочаровывающий сезон, потому что уровень, к которому мы приучили людей, был очень высоким. На таком уровне за последние семь сезонов мы шесть раз выиграли АПЛ, боролись за Кубок Англии и Кубок лиги, а также всегда доходили до поздних стадий Лиги чемпионов.

[Однако] Очевидно, что поколения и циклы заканчиваются в силу возраста и разных этапов карьеры. Этому клубу нужно будет обновиться. Никому не удавалось выиграть Премьер-лигу четыре раза подряд, кроме нас. Естественно, что поддерживать такой уровень всегда будет непросто», — приводит слова Силвы DAZN.

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