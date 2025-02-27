Неймар мечтает вернуться в «Барселону», лагерь игрока ведёт переговоры с клубом — Орнштейн

Окружение 33-летнего нападающего «Сантоса» Неймара провело предварительное обсуждение с «Барселоной» потенциального перехода бразильского футболиста в каталонский клуб. Об этом сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн.

По информации источника, возвращение Неймара в стан сине-гранатовых является приоритетом для 33-летнего футболиста. Подчёркивается, что должно сложиться множество обстоятельств, чтобы бразильский футболист перешёл в «Барселону», однако это возможно.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

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