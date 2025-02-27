Арда Гюлер не собирается уходить из «Реала» в аренду, он может быть продан — Relevo

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер не хочет покидать испанский клуб на условиях аренды. Как сообщает Relevo, Гюлер недоволен ограниченным количеством игровых минут в текущем сезоне. По данным источника, футболист планирует продолжить борьбу за место в составе либо покинуть клуб на постоянной основе.

Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» из турецкого «Фенербахче» летом 2023 года. Сумма сделки составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста три гола и пять голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны клубов Бундеслиги. Возможность подписания турецкого игрока, как сообщалось, изучали «Бавария» и «Байер».