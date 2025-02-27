Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арда Гюлер не собирается уходить из «Реала» в аренду, он может быть продан — Relevo

Арда Гюлер не собирается уходить из «Реала» в аренду, он может быть продан — Relevo
Комментарии

Турецкий вингер мадридского «Реала» Арда Гюлер не хочет покидать испанский клуб на условиях аренды. Как сообщает Relevo, Гюлер недоволен ограниченным количеством игровых минут в текущем сезоне. По данным источника, футболист планирует продолжить борьбу за место в составе либо покинуть клуб на постоянной основе.

Арда Гюлер перебрался в мадридский «Реал» из турецкого «Фенербахче» летом 2023 года. Сумма сделки составила € 20 млн. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста три гола и пять голевых передач в 28 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось об интересе к Гюлеру со стороны клубов Бундеслиги. Возможность подписания турецкого игрока, как сообщалось, изучали «Бавария» и «Байер».

Материалы по теме
Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?
Без Мбаппе у «Реала» сверкнул другой герой. А как вам Винисиус — капитан?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android