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Полузащитник «Реала» Вальверде рискует пропустить матч с «Бетисом» из-за травмы — Relevo

Полузащитник «Реала» Вальверде рискует пропустить матч с «Бетисом» из-за травмы — Relevo
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде может пропустить матч 26-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» в субботу, 1 марта, из-за травмы. Об этом сообщает Relevo. Ранее стало известно, что футболист уже больше месяца испытывает проблемы с двуглавой мышцей бедра.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, у футболиста более серьёзная проблема, чем просто повреждение мышцы бедра. Отмечается, что Вальверде спешит восстановиться к игре с «Атлетико» в Лиге чемпионов, которая состоится 4 марта. Подчёркивается, что в матче с «Манчестер Сити» футболист играл на уколах и через силу.

В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 40 встречах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами.

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