Агент Зорина: «Спартак» сразу заблокировал вариант аренды Даниила с правом выкупа

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, рассказал о ранее прошедших переговорах с «Акроном» по поводу возможной аренды 21-летнего футболиста.

«С «Акроном» вышло более глубокое общение. Потому что тольяттинцы интересовались возможностью аренды Даниила Зорина. Они хотели включить в арендное соглашение право выкупа, но «Спартак» сразу такой вариант заблокировал. «Акрон» после этого договорился с футболистом клуба «Бачка-Топола» Ифетом Джаковацем», — написал Маньяков в своём телеграм-канале.

20 февраля красно-белые объявили о переходе Зорина в «Ахмат» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и не предусматривающей права выкупа полузащитника. В составе взрослой команды «Спартака» Зорин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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