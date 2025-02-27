Йозуа Киммих может перейти в «ПСЖ» после срыва переговоров о новом контракта с «Баварией»

Немецкий полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter), в подписании футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Напомним, контракт 30-летнего опорника с «Баварией» истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отозвала своё предложение о продлении контракта с Киммихом. Вероятность того, что продление контракта всё-таки состоится, не исключается.

По данным источника, конкуренцию «ПСЖ» за подписание Киммиха могут составить «Интер» и «Ливерпуль». «ПСЖ» проявлял интерес к немцу ещё перед стартом текущего сезона. Тогда о трансфере договориться не удалось.