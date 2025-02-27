«Ты слишком ленив, чтобы прийти сюда?» Холанд показал процесс восстановления в сауне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в аккаунте в социальной сети поделился фотографией процесса своего восстановления в сауне.

Норвежский футболист сопроводил данную публикацию комментарием: «Уже был сегодня в сауне? Если нет, то какое у тебя оправдание? Ты просто слишком ленивый?»

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Ранее 24-летний игрок рассказывал, что ходит в сауну в качестве мероприятия по восстановлению после матчей. Кроме того, Холанд принимает ледяные ванны и посещает паровую баню.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 36 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: