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Владелец «Челси»: нельзя зайти в продуктовый магазин и сказать: «Куплю-ка я форварда»

Владелец «Челси»: нельзя зайти в продуктовый магазин и сказать: «Куплю-ка я форварда»
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Владелец «Челси» американский предприниматель Тодд Боули ответил на вопрос, почему клубу трудно купить форварда.

«Самое главное, чего недопонимают [в проекте «Челси»] – это то, что мы измеряем успех в годах. Нужно думать как о краткосрочной, так и о долгосрочной перспективе. Мы сосредоточены на сочетании двух этих факторов и поиске наилучшего способа их достижения. В этом всём нужен баланс.

Нападающих трудно найти. Вы не можете зайти в продуктовый магазин и сказать: «Куплю-ка я форварда». У него должны быть потрясающий набор навыков, правильный менталитет и настрой», – приводит слова Боули GiveMeSport.

После 27 сыгранных встреч «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 46 очков.

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