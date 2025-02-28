Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Дренте: Роналду скоро забьёт 1000 голов, о Месси нельзя сказать того же

Экс-игрок «Реала» Дренте: Роналду скоро забьёт 1000 голов, о Месси нельзя сказать того же
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте ответил на вопрос, кого он считает лучшим футболистом мира.

«Я очень уважаю Месси: все видели, что он сделал для футбольного мира, и это невероятно. Но цифры не обманывают, Криштиану [скоро] забьёт 1000 голов, чего нельзя сказать о Месси.

Если нужно выбрать одного, то… назову Гути. Мой нынешний фаворит — Винисиус Жуниор. У него просто невероятная скорость. Также мне нравится Родриго. Я по-прежнему болею за «Реал», в отличие от своих двоюродных братьев, хотя клубом моей жизни является «Фейеноорд», — сказал Дренте для The Wild Project.

На текущий момент 40-летний Роналду забил 925 голов в течение своей карьеры. Месси поразил ворота соперника 852 раза.

Материалы по теме
Слот: сын сказал, что я совершил большую ошибку, заявив, что Роналду не играл в АПЛ

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android