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Капелло — о трансферах «Ювентуса»: мы говорим о Мотте, но есть ошибки руководства

Капелло — о трансферах «Ювентуса»: мы говорим о Мотте, но есть ошибки руководства
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Итальянский тренер Фабио Капелло раскритиковал работу туринского «Ювентуса» на трансферном рынке.

«Есть ошибки со стороны руководства, самого Джунтоли. Мы всегда говорим о Мотте, но я считаю, что Джунтоли причастен к этой неудаче. При выборе футболистов вы считаете их подходящими для топ-клуба. Выбор очень важен, трансферы должны быть сделаны с умением понять, могут ли они выносить тяжелые нагрузки. И это не понимали в «Юве», когда тратили так много, но не тратили правильно», — цитирует Капелло Il bianconero.

В зимнее трансферное окно «Ювентус» приобрёл одного футболиста. Из «Витории Гимарайнш» за € 13,8 млн прибыл правый защитник Альберто Коста. Три других новичка пришли на условиях аренды: Ренату Вейга («Челси»), Ллойд Келли («Ньюкасл») и Рандаль Коло Муани («ПСЖ»).

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