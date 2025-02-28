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Жерар Пике оценил возможность стать президентом «Барселоны»

Жерар Пике оценил возможность стать президентом «Барселоны»
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Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике рассказал, видит ли он себя в будущем в роли президента каталонского клуба.

«Быть президентом «Барселоны» — это скорее жертва, чем награда, и это очевидно. Если я однажды увижу, что клубу нужны такие люди, как я, которые любят клуб с детства, чувствуют его цвета, знают его, знают, чего хочет публика, я обязан быть там, потому что «Барселона» дала мне всё.

Это зависит от многих обстоятельств. Это зависит от того, как обстоят дела в клубе, от многих факторов в моей личной жизни… Я должен ценить это. Но если я буду нужен, я буду доступен для клуба, на любой должности, не обязательно в роли президента», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

37-летний Пике является воспитанником сине-гранатовых, однако из молодёжной команды сразу же отправился в «Манчестер Юнайтед». Спустя четыре года вернулся в стан каталонцев и в общей сложности провёл 616 матчей, в которых отметился 53 мячами и 13 ассистами.

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