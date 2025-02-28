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Экс-игрок «Реала» Дренте рассказал, как Лионель Месси оскорбил его на расистской почве

Экс-игрок «Реала» Дренте рассказал, как Лионель Месси оскорбил его на расистской почве
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Ройстон Дренте рассказал, как экс-нападающий «Барселоны» Лионель Месси оскорбил его на почве расизма в период, когда нидерландский футболист играл за испанский «Эркулес» на правах аренды.

«В матче «Эркулеса» с «Барселоной» Месси назвал меня чернокожим куском дерьма. Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга чернокожими кусками дерьма, для них это в порядке нормы. Например, они говорили подобное Гараю, и ему было всё равно на это.

Однако они должны понимать, что это не понравится такому парню, как я. Это не то же самое, если бы что-то такое сказал мне друг на тренировке. Здесь данные слова были произнесены соперником.

После мы больше не разговаривали на эту тему, она исчерпала себя. Я очень уважаю его [Месси], ведь он был одним из лучших игроков в мире», — сказал Дренте для The Wild Project.

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