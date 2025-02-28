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Капелло — о шансах «Милана» и «Ювентуса» на ЛЧ: два с половиной места уже заняты

Капелло — о шансах «Милана» и «Ювентуса» на ЛЧ: два с половиной места уже заняты
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Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло высказался о шансах обоих клубов квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на будущий сезон.

«Борьба за Лигу чемпионов? Два с половиной места уже заняты, затем начинается борьба, чтобы занять четвертую строчку. Это минимум для таких клубов, как «Ювентус» и «Милан», которые сделали амбициозные закупки», — приводит слова Капелло Il bianconero.

После 26 туров «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 49 очков, что на пять меньше, чем у занимающей третье место «Аталанты». «Милан» с 42 очками располагается на седьмой строчке.

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