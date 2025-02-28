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Болонья — Милан, результат 27 февраля 2025, счёт 2:1, Серия А 2024-2025

«Болонья» победила «Милан» в перенесённом матче и обошла его в таблице Серии А
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«Болонья» и «Милан» встретились в перенесённом матче в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара», а обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Матч завершился победой хозяев (2:1).

Италия — Серия А . 9-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 1
Милан
Милан
0:1 Леау – 43'     1:1 Кастро – 48'     2:1 Ндой – 82'    

На 43-й минуте после передачи форварда Сантьяго Хименеса отличился вингер «Милана» Рафаэл Леау. На 48-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте вингер Дам Ндой принёс «Болонье» победу.

«Болонья» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место. На счету команды 44 набранных очка. «Милан» остался с 41 очком и опустился на восьмое место. Отставание россонери от зоны квалификации в Лигу чемпионов УЕФА составляет восемь очков.

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