«Болонья» победила «Милан» в перенесённом матче и обошла его в таблице Серии А

«Болонья» и «Милан» встретились в перенесённом матче в рамках 9-го тура чемпионата Италии. Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара», а обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Матч завершился победой хозяев (2:1).

На 43-й минуте после передачи форварда Сантьяго Хименеса отличился вингер «Милана» Рафаэл Леау. На 48-й минуте нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро восстановил равенство в счёте. На 82-й минуте вингер Дам Ндой принёс «Болонье» победу.

«Болонья» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии шестое место. На счету команды 44 набранных очка. «Милан» остался с 41 очком и опустился на восьмое место. Отставание россонери от зоны квалификации в Лигу чемпионов УЕФА составляет восемь очков.