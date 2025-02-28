Араухо: даже «Ливерпуль» не играет в обороне так же рискованно, как «Барселона»

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо отметил, насколько рискованно стали действовать игроки обороны сине-гранатовых после того, как команду возглавил Ханс-Дитер Флик.

«То, что Флик требует от центральных защитников, полностью отличается от того, что я делал ранее в карьере. Я никогда так не играл, думаю, как и почти все из нас. Я много смотрю футбол, и единственная команда, делающая что-то подобное, это «Ливерпуль». Но даже они не играют так же рискованно, как мы.

Всё кроется в деталях, секундах, необходимо сделать всё организованно и чётко, несмотря на то, что вы впервые сталкиваетесь с этим. Такая философия принесла нам результаты», — приводит слова Араухо Sport.es.

Материалы по теме Жерар Пике оценил возможность стать президентом «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: