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Вест Хэм Юнайтед — Лестер Сити, результат матча 27 февраля 2025, счёт 2:0, АПЛ 2024-2025

«Вест Хэм» одержал победу над «Лестером» в матче 27-го тура АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. «Вест Хэм» одержал победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 0
Лестер Сити
Лестер
1:0 Соучек – 21'     2:0 Вестергор – 43'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев Томаш Соучек на 21-й минуте. На 43-й минуте защитник «Лестера» Янник Вестергор забил в свои ворота и установил итоговый счёт во встрече — 2:0.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 встреч. «Лестер» заработал 17 очков после 27 игр и располагается на 19-й строчке.

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