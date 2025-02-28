Экс-игрок «Атлетико» Футре: Ямаль может выиграть «Золотой мяч» несколько раз

Бывший вингер мадридского «Атлетико» Паулу Футре поделился мнением о 17-летнем крайнем нападающем «Барселоны» Ламине Ямале.

– Если бы вы могли купить для вашей команды одного игрока «Барселоны», то кто бы это был?

– Мне пришлось бы подписать ребёнка. Этот малыш [Ямаль] — феномен. Невероятно, какой индивидуальностью и характером обладает Ламин Ямаль в столь юном возрасте. Думаю, мы смотрим на будущего обладателя «Золотого мяча». Если у него не будет серьёзных травм, то он может выиграть эту награду не один раз раз в течение следующих нескольких лет, — приводит слова Футре Sport.es со ссылкой на «Què t'hi jugues».

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 17 результативными передачами.

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