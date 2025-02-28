Результаты матчей чемпионата Англии 27 февраля

27 февраля прошёл всего один матч в рамках 27-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Англии, 27-й тур. Результаты матчей 27 февраля:

«Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» — 2:0.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков. «Арсенал» находится на втором месте, набрав 54 очка. Замыкает лидирующую тройку «Ноттингем», у которого 48 очков. В топ-5 входят «Манчестер Сити» и «Челси», заработав 47 и 46 очков соответственно. В зоне вылета находятся «Ипсвич Таун» (17), «Лестер Сити» (17) и «Саутгемптон», у которого всего девять очков после 27 туров.