Экс-сотрудник «Спартака»: Федун очень быстро соображает и вообще не останавливается

Бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал, как в 2019 году при начале работы в московском клубе познакомился с его владельцем на тот момент Леонидом Федуном.

«Я рисовал портрет супербогатого человека, который воспринимать меня не будет. Но ничего подобного. Федун сразу берёт тебя в оборот. В духе: «Опа, вы этого привели, давайте-ка его сюда». И обрушивает поток из миллиона мыслей и идей. Разговор примерно так выглядит: «Так, что у нас тут? А что тут? Как тут будешь действовать? Как это менять? А как это улучшать?» Он очень быстро соображает и вообще не останавливается», — приводит слова Лисина Sports.ru.

68-летний предприниматель Леонид Федун был владельцем «Спартака» с апреля 2004 года по август 2022 года. За этот период красно-белые один раз стали чемпионами России, выиграли один национальный Суперкубок и один Кубок России.

Видео: 7 фактов: Леонид Федун в «Спартаке»: