Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике предложил лишать команды очков, если матч завершился со счётом 0:0.

«Не может быть, чтобы вы пошли на футбольный стадион, потратили 100, 200 или 300 евро, а матч закончился со счетом 0:0. Что-то нужно менять. Одно из предложений, которое можно рассмотреть, заключается в том, что если матч заканчивается со счётом 0:0, то команды не набирают очков. В таком случае матч будет более открытым с 70-й минуты», — приводит слова Пике Marca.

Жерар Пике является воспитанником «Барселоны». Он завершил карьеру в 2023 году.

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