Антон Лисин: Федун при первой же встрече сказал, что хочет передать «Спартак» болельщикам

Бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин рассказал, как в 2019 году в момент начала его работы владелец красно-белых Леонид Федун заявил о своём желании отдать клуб болельщикам.

«Никогда не забуду нашу первую встречу. Федун сразу сказал: «Хочу передать клуб болельщикам. Я всё хорошо обдумал и уверен, что это классная идея».

Моя реакция? Полнейший шок. Говорю: «Леонид Арнольдович, идея и правда классная, но явно требует большой проработки. Есть разные модели: у «Сиэтла» специальный альянс болельщиков, в который выбираются представители из числа владельцев клуба, в Испании – через систему сосьос. У вас же есть план и презентация?»

Он отвечает: «Презентации нет. Идея в голове, но надо поскорее обо всём рассказать».

Я сопротивляюсь: «Леонид Арнольдович, давайте сначала продумаем, как это будет? Поймём все нюансы, границы, риски».

Федун был решителен: «Да нет, всё нормально. В общем, на следующей неделе хочу интервью», — приводит слова Лисина Sports.ru.

В июне 2019 года владелец «Спартака» на тот момент Леонид Федун дал большое интервью «Чемпионату», в котором впервые публично заявил о желании передать клуб болельщикам. Эта передача так и не было осуществлена. В августе 2022 года Федун передал свой пакет акций «Спартака» в собственность ПАО «Лукойл» и отошёл от текущего управления клубом.

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