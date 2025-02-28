Глава Ла Лиги оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что бразильский нападающий «Сантоса» Неймар, никогда не вернётся в «Барселону».

«Я не думаю, что он когда-либо вернется в Барселону. Я совершенно уверен в этом», — приводит слова Тебаса Goal.

Ранее сообщалось, что Неймар мечтает вернуться в «Барселону» и это является его приоритетом. Предствители игрока ведут переговоры с каталонским клубом.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

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