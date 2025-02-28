Экс-сотрудник «Спартака» рассказал о реакции Олега Кононова на ролик с плачущим Зе Луишем

Бывший пресс-атташе «Спартака» Антон Лисин поделился воспоминаниями о работе в клубе при главном тренере Олеге Кононове.

«Сразу после моего прихода мы в Тарасовке писали с ним программное интервью. Когда я сел собирать материал для монтажа, чувствовал себя анонимным шантажистом, который по букве вырезает слова из газетных заголовков, чтобы склеить записку с угрозами.

Не в обиду Олегу Георгиевичу, но говорить на публику ему было очень тяжело. И чем дальше, тем хуже. Никакие идеи он не одобрял, при этом отказывать нам ему было очень сложно. Например, говоришь: «Олег Георгиевич, давайте на тренировке на игрока камеру повесим, сделаем что-то клёвое. Его ответ: «Ну зачем, лишнее».

Или был момент, когда Зе Луиш уходил из клуба и прямо расплакался во время прощания. Очень душевная сцена. Мы сняли ролик, он всех растрогал, но Олег Георгиевич не оценил: «Зря вы так, может, не стоило», — приводит слова Лисина Sports.ru.

58-летний Олег Кононов работал в должности главного тренера московского «Спартака» в период с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей во всех турнирах, в которых одержали 16 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений, забив при этом 44 гола и пропустив 42. Сезон-2018/2019 «Спартак» под руководством Кононова завершил на пятом месте с 49 очками в 30 матчах.

С января 2024 года по настоящий момент Олег Кононов возглавляет выступающее в Мелбет Первой лиге московское «Торпедо». По итогам осенней части сезона автозаводцы набрали 43 очка в 21 игре и занимают второе место — в зоне прямого выхода в РПЛ.

Видео: Кононов: я понимаю болельщиков. Но мы работаем