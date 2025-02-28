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Помазун: цель «Спартака» — чемпионство? Цель — выходить и выигрывать каждый матч, биться

Помазун: цель «Спартака» — чемпионство? Цель — выходить и выигрывать каждый матч, биться
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне.

— Как ощущения после двух сборов со «Спартаком»?
— Всё классно, ребята хорошо приняли. Многих давно знаю, все друг за друга, все двигаются вместе, идут к одной цели.

— Эта цель — чемпионство?
— Цель — выходить и выигрывать каждый матч, биться, – сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

Полное интервью с Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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