Неймар рассказал, как Месси просил его научить пробивать пенальти

Бразильский нападающий Неймар рассказал, как учил аргентинского форварда Лионеля Месси пробивать пенальти.

«Я помог Месси бить пенальти! Мы были на тренировке, и он спросил меня: «Как ты так бьешь пенальти?» Я сказал ему: «Ты что, с ума сошел? Ты же Месси! Если я могу, то ты точно сможешь». Потом я показал ему, и он начал тренироваться», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Напомним, Неймар и Месси вместе выступали в «Барселоне» и «ПСЖ». Сейчас Неймар играет за бразильский «Сантос», а Месси является футболистом «Интер Майами».

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