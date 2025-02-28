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Вратарь «Спартака» Помазун: Чалов поддерживал меня, сильно помог мне в тяжёлый момент

Вратарь «Спартака» Помазун: Чалов поддерживал меня, сильно помог мне в тяжёлый момент
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Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал, кто поддержал его в период отстранения от тренировок с ЦСКА. Напомним, клуб ЦСКА отстранил вратаря после того, как минувшей осенью он в интервью допустил возможность перехода в стан красно-белых.

— После отстранения в ЦСКА тебе выделили поле для тренировок?
— Да. С сентября по декабрь просыпался, забирал отца и мы ездили на стадион «Октябрь». Сам закупил себе вратарский инвентарь. В начале зимы, правда, не получалось тренироваться, потому что поля срезали. Это было прямо очень тяжело.

— Кто-то из команды общался с тобой в период отстранения?
— Федя Чалов всегда был на связи, он поддерживал, спрашивал. Мы и сейчас на связи. Федя сыграл очень большую роль, сильно мне помог в тяжёлый момент. С Марко после того разговора пересекались на «Октябре», когда команда тренировалась параллельно со мной, но порознь. Я был как отрезанный ломоть, — сказал Помазун в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

2 февраля «Спартак» официально объявил о подписании контракта с Помазуном.

Полное интервью с Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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