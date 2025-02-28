Илья Помазун: когда узнал об интересе «Спартака», было ощущение, будто в фильм попал

Голкипер Илья Помазун, перешедший в московский «Спартак» из ЦСКА, рассказал о своих ощущениях по поводу этого трансфера.

— Как ты впервые узнал об интересе «Спартака»?

— Не буду называть конкретные даты, но мне позвонил Артём Геннадьевич Ребров, мы пообщались, обменялись мнениями. Он спросил, как я бы смотрел на эту возможность, – в итоге всё сложилось.

— Какие мысли были в голове?

— Ощущение было, будто я в фильм попал. В конце апреля я дал интервью, за которое меня отстранили из-за слов про «Спартак» – и вот меня туда зовут. Причём до интервью я ничего об интересе не знал! — рассказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В апреле 2024 года выступавший на правах аренды за «Урал» голкипер ЦСКА Илья Помазун заявил в интервью, что мог бы выступать за московский «Спартак». После возвращения в ЦСКА летом 2024 года вратарь был отстранён от тренировок с командой. 2 февраля 28-летний Помазун перешёл в «Спартак», сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 1,2 млн.

Полное интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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