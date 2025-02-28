Неймар рассказал, почему отказался переходить в «Реал»

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар рассказал, почему принял решение отказать «Реалу» и перейти в «Барселону» в 2013 году.

«Предложение «Реала» было карт-бланшем, они сказали мне, что я могу получить всё, что захочу… но сердцем я хотел «Барсу». «В «Реале» я бы зарабатывал в три раза больше. Флорентино всегда меня ценил. Но в «Барселоне» играл Роналдиньо, и я хотел играть с Месси», — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

Неймар выступал за сине-гранатовых с 2013 по 2017 год. За это время он принял участие в 186 матчах во всех турнирах, в которых отметился 105 голами и 76 результативными передачами.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо