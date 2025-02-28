«Ботафого» с экс-вингером «Зенита» Артуром проиграл «Расингу» в Рекопе Южной Америки
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В ночь с 27 на 28 февраля на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро завершился ответный матч Рекопы Южной Америки — аналога Суперкубка УЕФА для КОНМЕБОЛ. Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Ботафого» уступил на своём поле со счётом 0:2 обладателю Южноамериканского кубка аргентинскому «Расингу» из Авельянеды, который и выиграл трофей (первый матч — 2:0 в пользу «Расинга»).
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