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Ботафого – Расинг, результат матча 28 февраля 2025, счет 0:2, финал Рекопы, ответная игра

«Ботафого» с экс-вингером «Зенита» Артуром проиграл «Расингу» в Рекопе Южной Америки
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В ночь с 27 на 28 февраля на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро завершился ответный матч Рекопы Южной Америки — аналога Суперкубка УЕФА для КОНМЕБОЛ. Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Ботафого» уступил на своём поле со счётом 0:2 обладателю Южноамериканского кубка аргентинскому «Расингу» из Авельянеды, который и выиграл трофей (первый матч — 2:0 в пользу «Расинга»).

Рекопа Южной Америки — 2025 . Финал. 2-й матч
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
0 : 2
Расинг А
Авельянеда, Аргентина
0:1 Сарачо – 50'     0:2 Сукулини – 69'    
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