«Ботафого» с экс-вингером «Зенита» Артуром проиграл «Расингу» в Рекопе Южной Америки

В ночь с 27 на 28 февраля на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро завершился ответный матч Рекопы Южной Америки — аналога Суперкубка УЕФА для КОНМЕБОЛ. Обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Ботафого» уступил на своём поле со счётом 0:2 обладателю Южноамериканского кубка аргентинскому «Расингу» из Авельянеды, который и выиграл трофей (первый матч — 2:0 в пользу «Расинга»).