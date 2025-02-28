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Неймар рассказал, в каком топ-клубе мог продолжить карьеру до перехода в «Барселону»

Неймар рассказал, в каком топ-клубе мог продолжить карьеру до перехода в «Барселону»
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Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар рассказал о несостоявшемся переходе в мюнхенскую «Баварию» под руководством испанского наставника Хосепа Гвардиолы.

«Я чуть не перешёл в «Баварию» из-за Гвардиолы. Я находился в Швейцарии, где должен был получить премию Пушкаша. Там со мной связался Гвардиола – он хотел пригласить меня в клуб, который собирался возглавить. Пеп взял ноутбук и бумагу, чтобы показать свои замыслы, и сказал, что сменит команду, если я не забью 60 голов за год.

Он не хотел говорить, в каком клубе будет работать, но я всё же уговорил его признаться – речь шла о «Баварии». Он сказал: «Я знаю, там холодно, это не Барселона и не Мадрид, но я позабочусь о тебе, сделаю лучшим». Я всё же решил перейти в «Барселону», хотя рассматривал вариант с «Баварией», – сказал Неймар в интервью на YouTube-канале Podpah.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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