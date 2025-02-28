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Радимов: «Зениту» нельзя терять очки в матче с ЦСКА

Радимов: «Зениту» нельзя терять очки в матче с ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 1 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это игра на три результата. «Зениту» нужно выигрывать, нельзя терять очки, но и бросаться с открытым забралом на ЦСКА тоже нет никакого смысла», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч первого круга между командами в текущем сезоне РПЛ завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков. На первом месте располагается «Краснодар» (39).

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