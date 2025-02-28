Жена Валерия Карпина рассказала, где будет жить тренер после ухода из «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в соцсетях ответила на вопрос одного из болельщиков о том, где будет жить специалист после ухода из «Ростова».

«Валерий Георгиевич будет жить в Москве? Да», — написала Карпина.

Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. После возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.