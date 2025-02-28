Футбольный комментатор Константин Генич выбрал лучшего нападающего, полузащитника, защитника и вратаря в истории РПЛ.
— Кто лучший нападающий в истории РПЛ?
— Халк.
— Кто лучший нападающий в РПЛ прямо сейчас?
— Манфред Угальде.
— Кто лучший полузащитник в истории РПЛ?
— Квинси Промес.
— Кто лучший полузащитник в РПЛ прямо сейчас?
— Максим Глушенков.
— Кто лучший защитник в истории РПЛ?
— Наверное, Неманья Видич.
— Кто лучший защитник в РПЛ прямо сейчас?
— Мне нравится Виллиан Роша.
— Кто лучший вратарь в истории РПЛ?
— Игорь Акинфеев.
— Кто лучший вратарь в РПЛ прямо сейчас?
— Игорь Акинфеев, — сказал Генич в интервью пресс-службе Winline.
Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).