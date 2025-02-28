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Радимов назвал ключевую проблему «Краснодара» в нынешнем сезоне

Радимов назвал ключевую проблему «Краснодара» в нынешнем сезоне
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о ключевой проблеме «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Мне кажется, что основная проблема «Краснодара» — отсутствие сильной скамейки. Им всё‑таки в какой‑то степени повезло, что в прошлом году не было дисквалификаций и травм. Посмотрите, как усилился «Спартак». У «Зенита», условно, на скамейке сидит Педро, который на чемпионате Южной Америки до 20 лет произвёл фурор, выступал с капитанской повязкой», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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