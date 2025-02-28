Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, возобновится сезон Российской Премьер-Лиги. В рамках игрового дня состоится одна встреча.

Расписание матчей РПЛ на 28 февраля (время — московское):

19:00. «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый, махачкалинское «Динамо» — 11-е. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».