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Вратарь «Спартака» Помазун ответил, у кого в команде самый сильный удар

Вратарь «Спартака» Помазун ответил, у кого в команде самый сильный удар
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Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун ответил на вопрос о футболисте с самым сильным ударом в составе красно-белых.

— У кого самый сильный удар в «Спартаке»?
— У Бонгонда. Тео напоминает мне Рому Ерёменко, который очень хорошо умел без замаха ударить в любой момент сильно и точно. У Угальде хороший удар, у Дани Пруцева, — рассказал Помазун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

28-летний вратарь Илья Помазун перешёл в московский «Спартак» из ЦСКА 2 февраля 2025 года.

Полное интервью с Ильёй Помазуном читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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