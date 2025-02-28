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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый, махачкалинское «Динамо» — 11-е. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».