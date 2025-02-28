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«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию игры.

Календарь матчей РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Локомотив» — пятый, махачкалинское «Динамо» — 11-е. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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